МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. У переболевших новой коронавирусной инфекцией существует риск того, что после заболевания сон не вернется к привычному.

" Вакцинация от коронавируса в Волгограде

Bloomberg назвал причины доверять вакцине "Спутник V"

Как пишет РБК со ссылкой на заведующего отделением медицины сна Сеченовского университета, кандидата медицинских наук Михаила Полуэктова, коронавирус отличается от других заболеваний масштабом и угрозой для здоровья человека. Это вызывает психологический дистресс.

"Это приводит к увеличению внутреннего напряжения, возрастанию частоты нарушений сна", — рассказал медик.

Он отметил, что если возникают проблемы со сном у переболевших COVID-19, то необходимо обратиться к неврологу. Этот специалист сможет выписать успокаивающие.

"Скорее всего, наиболее правильной тактикой будет успокаивать себя, говорить себе, что нарушения сна преходящи", — добавил Полуэктов.

В свою очередь глава сомнологической службы "Унисон", врач невролог-сомнолог Елена Царева заявляет, что для восстановления сна после перенесенного коронавируса следует нормализовать питание и включить в рацион дополнительные минеральные витаминные комплексы.

Она считает, что витамины B6 и B12 являются обязательными для нервной системы.

Также специалист посоветовала принимать цинк, кальций и йод: они необходимы для восстановления функций щитовидной железы.

Напомним, что накануне "Российская газета" со ссылкой на врача-диетолога Екатерину Бурляеву писала о вредных при коронавирусе продуктах питания.

"Это не одномоментное влияние, а комплекс неправильных привычек, приводящих к заболеваниям, которые в конечном итоге и повлияют на течение и заболеваемость COVID-19", — заявила врач.