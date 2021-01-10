МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. У переболевших новой коронавирусной инфекцией существует риск того, что после заболевания сон не вернется к привычному. Bloomberg назвал причины доверять вакцине "Спутник V"

Как пишет РБК со ссылкой на заведующего отделением медицины сна Сеченовского университета, кандидата медицинских наук Михаила Полуэктова, коронавирус отличается от других заболеваний масштабом и угрозой для здоровья человека. Это вызывает психологический дистресс.

"Это приводит к увеличению внутреннего напряжения, возрастанию частоты нарушений сна", — рассказал медик.

Он отметил, что если возникают проблемы со сном у переболевших COVID-19, то необходимо обратиться к неврологу. Этот специалист сможет выписать успокаивающие.

"Скорее всего, наиболее правильной тактикой будет успокаивать себя, говорить себе, что нарушения сна преходящи", — добавил Полуэктов.

В свою очередь глава сомнологической службы "Унисон", врач невролог-сомнолог Елена Царева заявляет, что для восстановления сна после перенесенного коронавируса следует нормализовать питание и включить в рацион дополнительные минеральные витаминные комплексы.

Она считает, что витамины B6 и B12 являются обязательными для нервной системы.

Также специалист посоветовала принимать цинк, кальций и йод: они необходимы для восстановления функций щитовидной железы.

Напомним, что накануне "Российская газета" со ссылкой на врача-диетолога Екатерину Бурляеву писала о вредных при коронавирусе продуктах питания.

"Это не одномоментное влияние, а комплекс неправильных привычек, приводящих к заболеваниям, которые в конечном итоге и повлияют на течение и заболеваемость COVID-19", — заявила врач.