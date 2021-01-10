МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. В России за сутки зафиксирован 22 851 новый случай заражения коронавирусом, общее число достигло 3 401 954, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 22 851 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2589 (11,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 401 954 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,7%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 4216, Санкт-Петербурге — 3010, Подмосковье — 1292.

"Распределение по субъектам: 1. Москва 4216, 2. Санкт-Петербург 3010, 3. Московская область 1292", — говорится в сообщении

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском и Ненецком автономных округах.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ — 0%, 2. Республика Тыва — 0,1%, 3. Еврейская автономная область — 0,3%", — говорится в сообщении.

Всего в стране за 24 часа выписаны 24 080 человек после COVID-19, за все время — 2 778 889.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 080 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 2 778 889", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве выписаны 7045 человек, в Санкт-Петербурге — 2684, в Подмосковье — 1399.

За сутки в России подтверждены 456 смертей с COVID-19, 77 из них — в Москве, общее число погибших выросло до 61 837.

"За последние сутки подтверждено 456 смертей… За весь период по России умерло 61 837 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве скончались 77 человек, в Санкт-Петербурге — 50, в Подмосковье — 20.