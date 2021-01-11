МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Подъем заболеваемости коронавирусом в РФ произойдет через одну-две недели, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 23 315

"Есть анализ ежегодной заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций. Если мы будем брать график 2018-2019 года, 2019-2020 года и тот график, который рисуется сейчас, они вполне сопоставимы. По тем предыдущим годам мы видели значительное снижение заболеваемости ОРВИ в первые две-три недели года", — рассказал Вознесенский.

Это, по словам специалиста, связано с тем, что в России Новый год — праздник семейный.

"У нас нет школьных коллективов, у нас нет коллективов в высших учебных заведениях, у нас нет рабочих коллективов. И благодаря этому цепочка несколько прерывается", — отметил Вознесенский.

Однако подъем заболеваемости через одну-две недели, как отметил эксперт, все же будет.

"Каких он цифр достигнет, тут я не берусь прогнозировать. Но тем не менее, подъем обязательно будет. О значительном снижении темпов роста эпидемии либо пандемии можно говорить, когда иммунная прослойка будет гораздо больше 80%", — добавил Вознесенский.