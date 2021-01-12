БРЮССЕЛЬ, 12 янв — ПРАЙМ. Лекарственный регулятор ЕС во вторник сообщил, что получил заявку на регистрацию третьей по счету в Евросоюзе вакцины от коронавируса — компании AstraZeneca. Bloomberg назвал причины доверять вакцине "Спутник V"

"Европейское агентство по лекарственным средствам EMA получило заявку на условное маркетинговое разрешение на вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca", — говорится в заявлении регулятора.

Сообщается, что оценка вакцины агентством будет проходить в ускоренные сроки, заключение о разрешении на использование препарата на территории Евросоюза может быть выдано до 29 января, отмечается в документе.

Европейский регулятор 21 декабря ввел на рынок ЕС вакцину Pfizer/BioNTech. Еврокомиссия оформила окончательное разрешение по вакцине в тот же день, а через несколько дней начались поставки препарата в страны союза. Этот первоначальный контракт предполагал закупку 300 миллионов доз вакцины. Европейская комиссия в минувшую пятницу обновила контракт с Pfizer/BioNTech для закупки дополнительно еще 300 миллионов доз вакцины от коронавируса, чтобы довести общий объем до 600 миллионов доз. В ЕМА также уточнили, что при экономном использовании одного флакона вакцины Pfizer/BioNTech хватает на шесть доз, а не на пять, как считалось ранее. Вирусолог назвал идеальные сроки вакцинации для тех, кто переболел COVID

Шестого января регулятор ЕС одобрил использование на территории ЕС второй по счету вакцины — компании Moderna. Контракт с этой компанией предполагает закупку до 160 миллионов доз вакцины от COVID.

Еврокомиссия заключила также соглашения на поставку вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС.

По данным Еврокомиссии, контракты ЕК позволят странам-членам союза получить в общей сложности порядка 2,3 миллиарда доз антикоронавирусной вакцины разных компаний.