МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Больше мутаций коронавируса возникает в организме людей, страдающих от иммунодефицита, чем у тех, кто не имеет проблем со своей иммунной системой. Об этом написало информационное агентство URA.RU со ссылкой на слова врача-иммунолога Владимира Болибока.

"Если коронавирус будет находиться у них [людей, с ослабленным иммунитетом] в организме, то через определенное количество циклов размножений у вируса возникает мутация", — сказал Болибок. Он добавил, что "чем меньше иммунных клеток в организме, тем меньше антител человек может вырабатывать". Эксперт назвала единственный способ победить коронавирус

Врач-иммунолог также объяснил случай, когда у российской пациентки коронавирус приобрел 18 мутаций. Напомним, что такую инфекцию нашли у женщины, которая страдала от лимфомы IV стадии (злокачественная опухоль из клеток иммунной системы — лимфоцитов). Болибок отметил, что "ее лечили ритуксимабом. Это моноклональное антитело. По сути дела, ей убили часть клеток иммунной системы, и злокачественных, и здоровых. Именно тех клеток, которые отвечают за выработку антител, то есть ее иммунная система не могла вырабатывать вообще никакие антитела. Собственно говоря, у нее и развился этот "длинный COVID"". Он объяснил, что так называется вариант течения коронавирусной инфекции, при котором COVID-19 неделями и месяцами продолжает присутствовать в организме больного.

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков, в свою очередь, подчеркнул, что "у инфекции главная задача распространяться, а не убивать, поэтому мутации коронавируса не могут быть патогенными. Чаще всего эта эволюция приводит к тому, что вирус становится менее злым, менее патогенным, но может быть, быстрее распространяется".