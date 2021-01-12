2021-01-12T16:56:00+03:00
2021-01-12T16:57:47+03:00
2021-01-12T16:56:00+03:00
2021
https://1prime.ru/health/20210112/832791964.html
Ученые предупредили о смертельной опасности популярного гарнира
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Американские ученые выяснили, какой гарнир стоит считать особенно опасным для здоровья. Как оказалось, этим блюдом является популярный в мире фаст-фуда картофель фри. Результаты... ПРАЙМ, 12.01.2021
здоровье, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83279/19/832791937.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83279/19/832791937.jpg
https://1prime.ru/images/83279/19/832791936.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83279/19/832791936.jpg
https://1prime.ru/images/83279/19/832791924.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83279/19/832791924.jpg
https://1prime.ru/News/20201116/832335764.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Американские ученые выяснили, какой гарнир стоит считать особенно опасным для здоровья. Как оказалось, этим блюдом является популярный в мире фаст-фуда картофель фри. Результаты их исследования были опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition.
В нем говорится о том, что для приготовления картошки фри необходимо прожарить ее во фритюре с большим количеством масла. Именно оно и является опасным ингредиентом, так как в масле присутствует множество трансжиров. В результате этого данное блюдо увеличивает уровень "вредного" холестерина, снижая количество "полезного".
Помимо этого, ученые отметили, что от картофеля фри повышается риск развития болезней сердца и может даже сформироваться инсульт. В целом, как отмечается в исследовании, употребление жареной пищи не менее трех раз в неделю на 7% увеличивает вероятность развития сердечного приступа. Еще до этого японские ученые выяснили, что люди с высоким уровнем трансжиров в крови на 75% были более склонны к формированию болезни Альцгеймера и умственной деменции. Жиры сами по себе усваиваются гораздо медленнее, чем углеводы и белки. Поэтому и сам картофель фри переваривается в желудке намного дольше, создавая чувство насыщения.