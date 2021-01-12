МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Американские ученые выяснили, какой гарнир стоит считать особенно опасным для здоровья. Как оказалось, этим блюдом является популярный в мире фаст-фуда картофель фри. Результаты их исследования были опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition. Ученые сказали, какой натуральный продукт убивает коронавирус

В нем говорится о том, что для приготовления картошки фри необходимо прожарить ее во фритюре с большим количеством масла. Именно оно и является опасным ингредиентом, так как в масле присутствует множество трансжиров. В результате этого данное блюдо увеличивает уровень "вредного" холестерина, снижая количество "полезного".

Помимо этого, ученые отметили, что от картофеля фри повышается риск развития болезней сердца и может даже сформироваться инсульт. В целом, как отмечается в исследовании, употребление жареной пищи не менее трех раз в неделю на 7% увеличивает вероятность развития сердечного приступа. Еще до этого японские ученые выяснили, что люди с высоким уровнем трансжиров в крови на 75% были более склонны к формированию болезни Альцгеймера и умственной деменции. Жиры сами по себе усваиваются гораздо медленнее, чем углеводы и белки. Поэтому и сам картофель фри переваривается в желудке намного дольше, создавая чувство насыщения.