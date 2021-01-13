МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло на 22 850 до 3 471 053, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 471 053 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,7%. Вирусолог рассказал о "зимнем плато" по коронавирусу в России

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 22 850 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3082 (13,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 4320, Санкт-Петербурге — 3003, Подмосковье — 1189. Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области — 12, Ненецком автономном округе — 6, Чукотском автономном округе — 3.

"Распределение по субъектам: 1 Москва — 4320, 2 Санкт-Петербург — 3003, 3 Московская область — 1189", — сообщили в оперштабе.

Наименьший темп прироста СOVID-19 в Туве — 0,2%, Ямало-Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области — 0,3%. Ученый рассказал, работает ли иммунитет к COVID-19 против нового штамма

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,2%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область 0,3%, 3. Магаданская область, Республика Алтай, Кемеровская область 0,4%", — говорится в сообщении.

За сутки в РФ подтверждены 566 смертей пациентов с COVID-19, из них 78 — в Санкт-Петербурге, 76 в Москве и 26 — в Подмосковье. Общее число смертей с COVID-19 в Москве выросло до 12 173.

"За последние сутки подтверждено 566 смертей… За весь период по России умерло 63 370 человек", — говорится в сообщении.

Выписаны 28 658 человек после COVID-19, за все время — 2 854 088. В частности, в Москве — 6870, в Санкт-Петербурге — 3425, в Подмосковье — 1588, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 658 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 2 854 088", — говорится в сообщении.