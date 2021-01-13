ТОКИО, 13 янв — ПРАЙМ. Япония расширила зону действия нового режима чрезвычайной ситуации еще на семь префектур в связи с распространением коронавируса, сообщил в среду премьер-министр страны Ёсихидэ Суга. В Японии нарушителей карантина хотят наказывать уголовно

Неделю назад режим ЧС до 7 февраля объявлен в Токио и трех ближайших префектурах. Теперь всего 11 из 47 префектур, на которых проживает более половины населения Японии, находятся в зоне чрезвычайной ситуации.

Согласно новому режиму ЧС, менее строгому, чем весной прошлого года, японские власти просят жителей оставаться дома после восьми вечера, когда должны закрыться рестораны и бары. До 70% персонала компаний также призваны работать в режиме "удаленки".

Министр по делам восстановления экономики, отвечающий также и за меры против распространения коронавируса, Ясутоси Нисимура заявил, что убежден в эффективности принимаемых мер для сокращения распространения коронавируса. Вместе с тем, пока не идет речи о введении ЧС на территории всей страны.

В среду число инфицированных с прошлого года жителей Японии превысило 300 тысяч, причем 100 тысяч выявили за последние три недели. Местные СМИ сообщили на этом фоне о намерении властей Японии закрыть въезд до 7 февраля иностранцев, не имеющих вида на жительство в стране.