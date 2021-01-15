МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Международная группа ученых из Египта, Саудовской Аравии и России дала предположительное объяснение феномену повторного заражения COVID-19. Об этом стало известно из их исследования, опубликованного на сайте Национального центра биотехнологической информации США. Иммунолог рассказал, ждать ли весной новую волну коронавируса

Согласно гипотезе специалистов, коронавирус способен "прятаться" от иммунной системы в пузырьках, содержащихся в межклеточной жидкости — экзосомах, и "выходить наружу" после того, как организм справился с болезнью.

В исследовании объясняется, что многие вирусы проникают в эти пузырьки в процессе распространения внутри хозяина. Что касается Covid-19, гистологический анализ образцов тканей умерших пациентов показал, что он может проникать в пузырьки межклеточной жидкости инфицированных клеток. Причем там были обнаружены не отдельные вирусные частицы, а целые массивы.

"Эти выводы свидетельствуют о том, что существует возможность использования коронавирусом экзосомального клеточного транспорта в качестве способа распространения, и это служит потенциальным средством для реактивации вируса", — подчеркнули ученые.

В пользу гипотезы говорят положительные результаты ПЦР-теста у людей, которые за несколько дней до этого при выписке из больницы показали два отрицательных результата, и шансы заразиться вновь были минимальны. У некоторых пациентов ПЦР-тест оказывается положительным спустя 4-17 дней после выписки.