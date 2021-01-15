МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Международная группа ученых из Египта, Саудовской Аравии и России дала предположительное объяснение феномену повторного заражения COVID-19. Об этом стало известно из их исследования, опубликованного на сайте Национального центра биотехнологической информации США.
Согласно гипотезе специалистов, коронавирус способен "прятаться" от иммунной системы в пузырьках, содержащихся в межклеточной жидкости — экзосомах, и "выходить наружу" после того, как организм справился с болезнью.
В исследовании объясняется, что многие вирусы проникают в эти пузырьки в процессе распространения внутри хозяина. Что касается Covid-19, гистологический анализ образцов тканей умерших пациентов показал, что он может проникать в пузырьки межклеточной жидкости инфицированных клеток. Причем там были обнаружены не отдельные вирусные частицы, а целые массивы.
"Эти выводы свидетельствуют о том, что существует возможность использования коронавирусом экзосомального клеточного транспорта в качестве способа распространения, и это служит потенциальным средством для реактивации вируса", — подчеркнули ученые.
В пользу гипотезы говорят положительные результаты ПЦР-теста у людей, которые за несколько дней до этого при выписке из больницы показали два отрицательных результата, и шансы заразиться вновь были минимальны. У некоторых пациентов ПЦР-тест оказывается положительным спустя 4-17 дней после выписки.
https://1prime.ru/health/20210115/832813456.html