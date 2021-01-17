МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью "Вечерней Москве" оценил предложение включить в трудовой договор пункт о вакцинации для тех, кто по работе вынужден контактировать с большим количеством людей.

Напомним, что ранее в беседе с РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов высказал мнение, что в России необходимо ввести обязательную вакцинацию для представителей контактных профессий.

Как пример он привел вакцинацию от гриппа: к этой вакцине по контракту чаще всего обязывают врачей и учителей.

"Дело в том, что это нормальный трудовой процесс. Мы всегда вакцинировали людей, которые работают с туберкулезом, например", — отметил Онищенко.

Парламентарий напомнил, что прививка от туберкулеза долгое время являлась обязательной для животноводов, которые занимаются крупным рогатым скотом. Обязательная вакцинация распространяется на лесников.

Онищенко пояснил, что более широкие возможности по проблеме вакцинации россиян заложены в договорах медицинского страхования.