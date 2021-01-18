МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин назвал фактор, повышающий риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и другими вирусными инфекциями. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на эфир радиостанции "Говорит Москва". Иммунолог рассказал, у кого в организме может мутировать коронавирус

Учёный пояснил, что особенно пагубно на иммунной системе человека сказывается недостаток сна. В случае сокращения времени для сна иммунитет резко снижается, а вероятность заразиться вирусной инфекцией многократно возрастает.

По словам Калинкина, если человек спит меньше пяти часов, то вероятность заразиться любой вирусной инфекцией, в том числе и коронавирусом, возрастает для него на 250% по сравнению с теми, кто спит более семи часов. Врач напомнил, что для нормального функционирования организма человеку требуется от семи до девяти часов сна. Для улучшения качества сна Калинкин порекомендовал соблюдать режим, просыпаться и ложиться спасть в одно и то же время, а также не использовать будильник. Вместо этого эксперт посоветовал использовать световые гаджеты для пробуждения и регуляции циркадных ритмов.