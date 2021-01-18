МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 22 857 до 3 591 066, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 22 857 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 504 (11,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 591 066 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,6%.

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 3679, Санкт-Петербурге — 3287, Подмосковье — 1381. В ВОЗ уточнили период заразности больных коронавирусом

"Распределение по субъектам: 1. Москва 3679; 2. Санкт-Петербург 3287; 3. Московская область 1381", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев коронавируса выявлено в Еврейской автономной области — 12, Ненецком автономном округе — 2, на Чукотке — 1.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0,2%, 2. Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,3%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 18 333 человека после COVID-19, за все время — 2 978 764. В частности, в Москве выписано 4009 человек, в Подмосковье — 1240, в Санкт-Петербурге — 1168.

За сутки в России подтверждена 471 смерть пациентов с COVID-19, в том числе в Москве — 73, за все время умерли 66 037 человек с этой инфекцией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки подтверждена 471 смерть… За весь период по России умерло 66 037 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 73, в Санкт-Петербурге — 55, в Красноярском крае — 25.