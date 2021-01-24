МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Режим удаленной работы наносит определенный вред здоровью россиян, заявила в беседе с RT врач-терапевт высшей категории, гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа.

Медик подчеркнула, что при дистанционной работе многие россияне набирают лишний вес. Это происходит из-за недостатка физической активности.

"А набор веса — это панкреатиты, проблемы ЖКТ, а значит, и иммунной системы", — отметила врач.

Лапа пояснила, что низкая активность и набор веса вышедшему на работу в офис человеку может обернуться рисками тут же заболеть, так как иммунная система ослаблена.

Помимо этого эксперт посоветовала обратить внимание на выбор рабочего места в период удаленки. Например, работа за ноутбуком в кровати или на диване может обострить остеохондроз.

"Не так сидим, не так лежим. Требуется ЛФК, ходьба, передвижения, чтобы все работало, как нужно", — рассказала она.

По ее мнению, дома сотрудники компаний пренебрегают нормами освещения рабочего места. Также дома люди часто перерабатывают, это в свою очередь приводит к напряжению, стрессам и упадку сил.

"Я думаю, что все знают правила: нужно, чтобы освещение было с левой стороны, чтобы цифры были видны хорошо", — подчеркнула врач и рекомендует правильно организовать свой режим. В том числе, каждые полчаса работы за компьютером необходимо разминаться и отдыхать, чтобы не перегружаться.