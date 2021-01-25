МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Низкие температуры могут косвенно оказать влияние на заболеваемость коронавирусом, поспособствовав снижению показателей новых случаев, пишет URA.RU со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергея Токарева. В России получили изображение "британского" штамма COVID

"Прогнозы строить крайне сложно, но можно предполагать, что будет отрицательная динамика. Меньше будет общения между людьми, соответственно будет меньше социальных контактов и случаев заражения. Это можно предположить, исходя из того, что люди лишний раз не пойдут в магазины, банки, кафе, торговые центры", — отметил он.

По его мнению, вынужденная изоляция россиян из-за холодов положительно скажется на пандемической ситуации.

По мнению другого специалиста, ученого и профессора кафедры "Вирусологии" института имени Белозерского МГУ Алексея Аграновского, косвенное влияние морозов на коронавирус есть, но оно не является значительным для снижения заболеваемости.

Оба эксперта согласны, что сам вирус не умирает из-за холода. Не снижается и его активность.

"Мороз не уничтожает никакой коронавирус, потому что коронавирус в основном распространяется в помещениях. На улице он что летом, что зимой распространяется мало и плохо. Распространяться он будет также, вне зависимости от температуры", — рассказал Аграновский.