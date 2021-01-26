МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Предельный возраст для вакцинации от коронавируса — 80-85 лет, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова в интервью "Ленте.ру". Иммунолог рассказал, у кого в организме может мутировать коронавирус

"Я считаю, что в группе 65-80-летних делать прививку необходимо. Между 80 и 85 надо решать, стоит ли. Выбор должен быть основан на базовом состоянии здоровья. А для большинства из тех, кто старше 85 лет, прививка практически бессмысленна", — сказала Баранова.

Она отметила, что такие ограничения связаны не с повышенным риском прививки для пожилых, а с ее целесообразностью. "Большинство производителей испытали вакцину в группе 65+, было показано, что она работает. И на этом и успокоились. Но у пожилых возраст имеет значение. Чем старше человек, тем хуже работает его иммунная система", — объяснила Баранова.

Отвечая на вопрос о смерти постояльцев дома престарелых в Норвегии, биолог отметила, что смертность в возрастной группе старше 80 лет — это естественный процесс. По ее словам, эти люди умерли не вследствие вакцинации, а после нее. "Так что я бы не стала заостряться на Норвегию. По сравнению с риском заболеть коронавирусом и получить от него осложнения — это точно ерунда", — сказала биолог.

Умершие в Норвегии пожилые граждане прививались вакциной компании Pfizer. В норвежском агентстве лекарственных средств отметили, что прививка могла вызвать побочные эффекты, которые привели к "более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний".