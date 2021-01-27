МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Россияне могут подвергнуть себя существенному риску, приобретая из-за границы незарегистрированную в стране вакцину от коронавируса иностранного производства, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. В России начинается массовая вакцинация от коронавируса

"Нельзя быть уверенным в правильной транспортировке вакцины, нельзя быть уверенным, что данный препарат был произведен именно этим производителем, не оказался в забракованной партии", — сказал медицинский директор "Инвитро-Москва" Дмитрий Кондратьев.

Директор по качеству компании Corex Logistics (специализируется на логистике клинических исследований) Виталий Шахназаров также рассказал РИА Новости, что применение незарегистрированных в России препаратов не только незаконно, но и опасно. "При ввозе могут быть не соблюдены режимы транспортировки, в том числе температурные. Также нет никаких гарантий, что это оригинальный препарат", — отметил он.

Шахназаров добавил, что легально купить незарегистрированные в России препараты из-за рубежа невозможно. "Единственный способ приобрести импортную вакцину — самостоятельно выехать за рубеж. При этом вам предстоит еще найти врача, который согласится ввести привезенную вами без соответствующего контроля вакцину в виде прививки", — сказал он.

Ранее гендиректор дубайской туркомпании Atlantis Holidays Диана Персан рассказала РИА Новости, что туристы из России и стран СНГ интересуются возможностью сделать прививку от коронавируса в ОАЭ вакциной американской компании Pfizer.

"Приезд людей из разных стран, в том числе на вакцинацию, может усугубить и без того непростую ситуацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией, и можно подхватить инфекцию по дороге на вакцинацию, что может привести к неблагоприятным последствиям", — предупредил Кондратьев из "Инвитро-Москва". Он добавил, что после процедуры необходимо наблюдение врача, что может быть затруднительным при вакцинации за рубежом.