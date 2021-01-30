МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. После вакцинации от COVID-19 у каждого человека индивидуальный период, при котором в организме сохраняются антитела к коронавирусу. Именно поэтому время от времени необходимо сдавать повторные тесты. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на слова профессора вирусологии, автора книги "Вирусолог: цена ошибки" Александр Чепурнов. Эксперт спрогнозировал усиление вирусов-вымогателей в 2021 году

Ранее ученые из Австралии объявили, что антитела в организме вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека держатся, в среднем, восемь месяцев. Что же касается разработчиков российской вакцины "Спутник V", то они утверждают, что их препарат сохраняет иммунитет до двух лет. Чепурнов же считает, что делать такие выводы пока рано. "Я не понимаю, откуда взялась информация о том, сколько вакцина сохраняет иммунитет. Реально будет понятно только на практике. Я вижу, что у некоторых даже после восьми месяцев антитела не снижаются, а у других пропадают через три месяца. Разброс большой. Надо следить за антителами, примерно раз в полгода сдавать тесты", — отметил специалист.

Профессор кафедры "Вирусология" института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский также согласился с тем, что сдача теста — самый эффективный способ определить, есть ли у человека антитела. Поскольку есть случаи, когда даже после вакцинации иммунитет к коронавирусу не формируется. "[Российские] вакцины вполне качественные, но формирование антител идут индивидуально. Бывают случаи, когда вакцина не срабатывает. Можно сдать тест на антитела недели через три после вакцинации. Если вы переболели COVID бессимптомно и вакцинировались — ничего страшного. Одно другому не мешает", — объяснил в разговоре с URA.RU Аграновский.