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Онкологи назвали неожиданный симптом рака легких
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Изменение голоса может указывать на онкологическое заболевание. Об этом сообщает Express со ссылкой на специалистов Международного Фонда рака легких. Они утверждают, что если у... ПРАЙМ, 30.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Изменение голоса может указывать на онкологическое заболевание. Об этом сообщает Express со ссылкой на специалистов Международного Фонда рака легких.
Они утверждают, что если у пациента появилась необъяснимая охриплость или ослабление голоса, то это может быть признаком рака легких.
Охриплость голоса может быть вызвана опухолью, которая давит на гортанный нерв, находящийся в грудной клетке. Это вызывает паралич или ослабление нерва, а иногда приводит к параличу голосовой связки.
Медики отметили, что рак легких может быстро расти и распространяться по всему организму, поэтому, как только человек впервые заметил какие-либо симптомы, в том числе хриплый голос, нужно обратиться к врачу.
К основным причинам рака легких относят канцерогены, ионизирующее излучение и вирусную инфекцию. Их воздействие вызывает кумулятивные изменения ДНК в выстилающей ткани бронхов легкого. Чем больше тканей повреждено, тем выше риск развития рака, сообщается в издании Express.