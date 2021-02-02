МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Форма болезни, которой болеют в случае заражения коронавирусом, зависит от индивидуальных особенностей организма, а также возраста, возбудителей вируса и иммунитета, пишет "Российская газета" со ссылкой на уральских врачей.

Субклиническая — бессимптомная форма — COVID-19 присутствует при многих инфекционных заболеваниях. Это могут быть и вирусные инфекции, и бактериальные.

В основе бессимптомных форм лежит механизм естественной иммунизации, отметили эксперты.

"Многое действительно определяется иммунитетом. Легче всего переносят те, у кого хорошо реагирует клеточная защита", — отметила член-корреспондент РАН, ректор Уральского государственного медицинского университета Минздрава России Ольга Ковтун.

По ее словам, как правило, это те клетки, которые расположены в глоточном кольце, в носоглотке. В таких случаях возможность элиминации (выведения вируса из клеток) у людей выражена ярче.

По большей части это относится к молодому поколению. Ковтун подчеркнула, что в случае, если человек ранее столкнулся с малой дозой вируса, то при повторном столконовении, он будет иметь клетки памяти. Именно они помогут перенести болезнь бессимптомно.