МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 16 474, до 3 901 204, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Эксперты оценили изменение расходов россиян после отмены ограничений

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 16 474 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 748 (10,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 901 204 случаев заболевания. Темп прироста 0,42%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Санкт-Петербурге — 1916, в Москве — 1545, Подмосковье — 773.

Наименьшее число новых случаев коронавируса в Туве — 4, Ненецком автономном округе — 3, Чукотском автономном округе — 2.

За сутки в России выписаны 24 822 человека после COVID-19, за все время — 3 365 367. В частности, в Москве — 5 221, Санкт-Петербурге — 3 627, Подмосковье — 990.

За сутки в России подтверждены 526 смертей пациентов с COVID-19, 65 из них — в Москве, за все время умерли 74 684 человека с заболеванием.

"За последние сутки подтверждено 526 смертей… За весь период по России умерло 74 684 человека", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве за сутки подтверждено 65 смертей, в Санкт-Петербурге — 55, в Подмосковье — 37. Общее число смертей пациентов с коронавирусом в столице выросло до 13 634.