МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 16 714, до 3 917 918, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 16 714 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 704 (10,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране отмечено 3 917 918 случаев заболевания. Темп прироста 0,43%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 2 095, Санкт-Петербурге — 1 571, Подмосковье — 831.

Наименьшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Еврейской автономной области — 8, Чукотском автономном округе — 6, Ненецком автономном округе — 3.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва — 0,06%. 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Сахалинская область, Москва, Костромская область — 0,2%", — говорится в сообщении.

Темп прироста в 0,3% отмечен в Хакасии, Ингушетии, Магаданской области, Чечне, Дагестане, Якутии, Адыгее, на Алтае, в Томской области, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Кемеровской и Псковской областях.

За сутки в России выписаны 24 546 человек после COVID-19, за все время — 3 389 913. В частности, в Москве выписали 5324 человека, в Санкт-Петербурге — 3153, в Подмосковье — 1033.

За сутки в России подтверждена 521 смерть с COVID-19, 67 из них — в Москве, за все время в стране умерли 75 205 человек с заболеванием.

"За последние сутки подтверждена 521 смерть… За весь период по России умерло 75 205 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве умерли 67 человек, в Санкт-Петербурге — 53, в Подмосковье — 33. Общее число смертей с коронавирусом в Москве выросло до 13 701.