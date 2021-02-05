МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Большая часть россиян лояльно относится к массовой вакцинации от коронавируса, при этом три четверти опрошенных доверяют российским препаратам, показало исследование интернет-холдинга Rambler Group, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона" прошла испытание на пожилых

Опрос показал, что с момента старта массовой вакцинации прививку уже сделали свыше 12% опрошенных, а порядка 40% готовы сделать ее в ближайшее время. При этом лишь 2% высказались, что точно отказываются от процедуры и надеются на свои силы. "Остальные пока не приняли однозначного решения или заявили, что ответственно следят за уровнем антител в организме и готовы привиться, когда он снизится. Среди участников опроса 27% уже переболели COVID-19", — отмечают аналитики.

При этом три четверти опрошенных доверяют российским препаратам. "38% респондентов отдают предпочтение «Спутнику V», почти столько же — 37% — отметили, что ждут старта вакцинации другими отечественными аналогами — «ЭпиВакКороной» и разработкой Центра Чумакова", — уточняется в результатах опроса.

Применение вакцины "Спутник V" было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике и Никарагуа. Инициирован процесс регистрации вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Исследование проводилось с 25 января по 3 февраля на портале "Рамблер". В исследовании приняли участие порядка 5 тысяч пользователей со всей России. На вопросы ответили 60% мужчин и 40% женщин, а самыми активными оказались респонденты от 25 до 44 лет (40%). Доли ответов остальных возрастных категорий распределились так: 12-24 лет — 11%, 45-54 лет — 18%, старше 55 лет — 31%.