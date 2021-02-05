МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Применение американо-германской вакцины Pfizer/BioNTech в Израиле опровергло прежнее исследование, согласно которому одна доза этой вакцины не дает адекватной защиты от коронавируса. Pfizer подсчитала прибыль от вакцины в 2021 году

Согласно данным исследования Университета Восточной Англии, первая доза обеспечивает 90% защиты, но спустя 21 день после прививки. Об этом сообщает "Инвест-Форсайт" со ссылкой на The Guardian.

Ранее сама Pfizer заявляла, что эффективность ее препарата после однократного применения вакцины составила лишь 52%.

Израиль вышел на первое место в мире по скорости вакцинации и вносит вклад в исследования.

"Израиль как лидер вакцинации нарабатывает очень интересную статистику, которая сильно поможет всем другим странам в выработке мер борьбы с эпидемией", — отмечает экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.