МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Существуют определенные категории граждан, которым не стоит делать прививку от коронавируса. Об этом рассказал PRIMPRESS генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов. 

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Он рассказал, что многие россияне, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, интересуются, можно ли им делать прививку от COVID-19.

Интерес к вакцине с их стороны легко объясним, ведь наличие болезней сердца является серьезным риском для протекания коронавируса в организме и увеличивает риск осложнений.

Бойцов отметил, что сердечникам нельзя делать прививку в некоторых случаях. Например, если недавно было пережито острое состояние, такое как инфаркт миокарда или нарушение мозгового кровообращения. Период, когда вакцинация в этих случаях противопоказана, длится около четырех недель, подчеркнул врач.

Помимо этого, с осторожностью нужно относиться к ситуациям, когда человеку сделали операции на сердце. В таких случаях лучше проконсультироваться с лечащим врачом.

"Тут в каждом конкретном случае должна быть консультация с врачом, потому что некоторые оперативные вмешательства предполагают возможность иммунных реакций. И для того, чтобы не было наложения иммунных процессов, лучше прививку сделать позже, когда вероятность осложнений будет минимизирована", — подытожил Бойцов.