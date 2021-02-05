МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Существуют определенные категории граждан, которым не стоит делать прививку от коронавируса. Об этом рассказал PRIMPRESS генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов. Учеными создано эффективное средство против тяжелых симптомов COVID-19

Он рассказал, что многие россияне, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, интересуются, можно ли им делать прививку от COVID-19.

Интерес к вакцине с их стороны легко объясним, ведь наличие болезней сердца является серьезным риском для протекания коронавируса в организме и увеличивает риск осложнений.

Бойцов отметил, что сердечникам нельзя делать прививку в некоторых случаях. Например, если недавно было пережито острое состояние, такое как инфаркт миокарда или нарушение мозгового кровообращения. Период, когда вакцинация в этих случаях противопоказана, длится около четырех недель, подчеркнул врач.

Помимо этого, с осторожностью нужно относиться к ситуациям, когда человеку сделали операции на сердце. В таких случаях лучше проконсультироваться с лечащим врачом.

"Тут в каждом конкретном случае должна быть консультация с врачом, потому что некоторые оперативные вмешательства предполагают возможность иммунных реакций. И для того, чтобы не было наложения иммунных процессов, лучше прививку сделать позже, когда вероятность осложнений будет минимизирована", — подытожил Бойцов.