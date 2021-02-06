МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Согласно новому исследованию Копенгагенского университета, используя данные пациентов, искусственный интеллект может сделать 90-процентную оценку того, умрет человек от COVID-19 или нет. Индекс массы тела (ИМТ), пол и высокое кровяное давление являются одними из наиболее важных факторов. Об этом сообщает WiseNews. Переболевшие коронавирусом назвали пять странных симптомов болезни

Данное исследование было проведено в сотрудничестве с Rigshospitalet и Bispebjerg и больницей Frederiksberg. Ученые считают, что их исследование можно будет использовать для прогнозирования количества пациентов в больницах, которым понадобится респиратор, и определения того, кто должен быть первым в очереди на вакцинацию.

Искусственный интеллект, отмечают специалисты, способен не только предсказать, кто, скорее всего, умрет от коронавируса, но и помочь решить, кто должен быть в авангарде поставок вакцин. Со времени первой волны пандемии коронавируса исследователи работали над разработкой компьютерных моделей, которые могут прогнозировать, основываясь на истории болезни и данных о состоянии здоровья, насколько серьезно люди пострадают от COVID-19.

"Мы начали работать над моделями, чтобы помочь больницам, поскольку во время первой волны они опасались, что у них не будет достаточно респираторов для пациентов интенсивной терапии. Наши новые результаты также могут быть использованы для тщательного определения того, кому нужна вакцина", — объяснил профессор Мэдс Нильсен с факультета компьютерных наук Копенгагенского университета.

Исследователи загрузили в компьютерную программу данные о здоровье 3944 датских пациентов с COVID-19. Это научило компьютер распознавать закономерности и корреляции в предшествующих заболеваниях пациентов обоих полов и в их приступах против COVID-19.

Профессор Нильсен отметил, что полученные результаты продемонстрировали, что возраст и ИМТ являются наиболее решающими параметрами, определяющими, насколько серьезно человек будет затронут COVID-19. Но вероятность смерти или необходимости в респираторе также повышается, если вы мужчина, имеете высокое кровяное давление или неврологическое заболевание. В "Векторе" рассказали, можно ли заразиться коронавирусом в магазине

В настоящее время исследователи работают со столичным регионом Дании, чтобы воспользоваться своими результатами на практике. Они надеются, что вскоре искусственный интеллект сможет помочь больницам страны, постоянно прогнозируя потребность в респираторах.

"Мы работаем над достижением цели, чтобы мы могли предсказать потребность в респираторах на пять дней вперед, предоставив компьютеру доступ к данным о состоянии здоровья обо всех положительных результатах COVID в регионе", — отметил профессор Нильсен. "Компьютер никогда не сможет заменить оценку врача, но он может помочь врачам и больницам сразу увидеть много пациентов, инфицированных COVID-19, и установить текущие приоритеты".