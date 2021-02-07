МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал идеальный продукт питания, в котором не видит никаких изъянов. Как он отметил в эфире на телеканале "Россия 1", речь идет о бобовых. Об этом сообщила "Лента.ру". Доктор Мясников предупредил об опасном лекарстве в домашней аптечке

Врач рассказал, что бобовые содержат много клетчатки, без которой организм человека не может обойтись. Она снижает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Помимо этого, бобовые содержат растительный белок, нужный гипертоникам.

К тому же это низкокалорийный продукт, содержащий витамины группы B и микроэлементы селен и калий.

"Я вот даже пытаюсь найти какой-то вред от бобовых. Никакого, кроме метеоризма", — отметил Мясников.

Причем, как заметил доктор, даже этот маленький минус можно устранить, если замачивать бобовые с вечера и варить с утра без соли.