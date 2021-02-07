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Доктор Мясников назвал самый полезный продукт питания
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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал идеальный продукт питания, в котором не видит никаких изъянов. Как он отметил в эфире на телеканале "Россия 1", речь идет о бобовых... ПРАЙМ, 07.02.2021
продукты, врач, новости, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал идеальный продукт питания, в котором не видит никаких изъянов. Как он отметил в эфире на телеканале "Россия 1", речь идет о бобовых. Об этом сообщила "Лента.ру".
Врач рассказал, что бобовые содержат много клетчатки, без которой организм человека не может обойтись. Она снижает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Помимо этого, бобовые содержат растительный белок, нужный гипертоникам.
К тому же это низкокалорийный продукт, содержащий витамины группы B и микроэлементы селен и калий.
"Я вот даже пытаюсь найти какой-то вред от бобовых. Никакого, кроме метеоризма", — отметил Мясников.
Причем, как заметил доктор, даже этот маленький минус можно устранить, если замачивать бобовые с вечера и варить с утра без соли.