МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Диетологи объяснили, что произойдет, если есть йогурты каждый день. Об этом подробно рассказали американские специалисты на сайте Eat This, Not That!. Названы 11 продуктов, которые помогут ускорить метаболизм

Специалист в области диетологии Моргин Клер акцентировала внимание на том, что в целом йогурты оказывают положительное влияние на здоровье человека благодаря тем полезным бактериям, которые содержатся в этом кисломолочном продукте. Она отметила, что они помогают похудеть, а также улучшают работу кишечника.

Помимо этого, еще несколько других специалистов подтвердили тот факт, что йогурты действительно приносят пользу человеку. Так, врач Эмбер О'Брайан назвала их источником кальция, а нутрициолог Хиба Батул сказала, что йогурта на завтрак улучшает настроение. В свою очередь, диетолог Меган Берд напомнила о способности йогуртов укреплять иммунитет.

Несмотря на все очевидные плюсы этого кисломолочного продукта, у него имеется и ряд недостатков. Так, натуропат Мелани Келлер призвала отказаться от его употребления тех, у кого слишком чувствительный желудок или непереносимость лактозы. Она предложила поискать безлактозные альтернативы лакомства.

Нутрициолог Эми Ли добавила, что покупные йогурты, особенно с разными вкусами, содержат слишком большое количество сахара, что может плачевно сказаться на состоянии кожи, фигуре и здоровье в целом. Она дала совет покупать классический йогурт и добавлять в него фрукты самостоятельно.