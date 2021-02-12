МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Весенний всплеск коронавируса в РФ в той или иной форме будет в любом случае, он придется на середину апреля, преждевременный отказ от базовых антиковидных ограничений, в том числе и масок, грозит массовым характером заболеваемости, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. Ученые узнали, почему коронавирус мутирует

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный режим. Позже в среду глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил, что в республике отменяется обязательное ношение масок в общественных местах, но остается рекомендация их носить, в том числе для групп риска. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маски, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, по-прежнему нужно, это требование не отменяется.

"Сейчас будет конец зимы. Снизится иммунитет всего населения. Начнутся весенние ОРВИ, весенний авитаминоз, определенное депрессивное состояние, связанное и с ограничительными мероприятиями, и с экономической ситуацией, плюс отсутствие солнца. Иммунитет снизится, люди будут больше подвержены заболеванию. Соответственно, вирус даже в небольшой дозе сможет их заразить", — рассказал Тимаков.

В случае преждевременного послабления базовых антиковидных ограничений, по мнению эксперта, весной России грозит большой всплеск заболеваемости.

"Он все равно будет. Но вопрос в том, будет он небольшой и мы его пройдем незаметно, или он будет с массовым заболеванием. В середине апреля будет подъем заболеваемости", — заявил Тимаков.