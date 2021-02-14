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https://1prime.ru/health/20210214/833038163.html
Врач рассказал, когда можно планировать отпуск после вакцинации от COVID
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После прививки от COVID-19 купаться в море и лежать на пляже не воспрещено. Об этом рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи... ПРАЙМ, 14.02.2021
отдых, вакцина, коронавирус, covid-19, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. После прививки от COVID-19 купаться в море и лежать на пляже не воспрещено. Об этом рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"После второй фазы прививки можно планировать отпуск. Прививка никаким образом не ограничивает купание в море и солнечные ванны», — отметил он.
При этом врач отметил, что если человек болел коронавирусной инфекцией, полностью выздоровел и хорошо себя чувствует, то он может вести привычный образ жизни, в том числе ехать в отпуск. Что касается длительные перелетов, то подход должен быть индивидуальным в зависимости от тяжести протекания болезни, необходимого периода реабилитации, общего состояния здоровья. Если человек полностью выздоровел, то ограничений нет.