МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. После прививки от COVID-19 купаться в море и лежать на пляже не воспрещено. Об этом рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"После второй фазы прививки можно планировать отпуск. Прививка никаким образом не ограничивает купание в море и солнечные ванны», — отметил он.

При этом врач отметил, что если человек болел коронавирусной инфекцией, полностью выздоровел и хорошо себя чувствует, то он может вести привычный образ жизни, в том числе ехать в отпуск. Что касается длительные перелетов, то подход должен быть индивидуальным в зависимости от тяжести протекания болезни, необходимого периода реабилитации, общего состояния здоровья. Если человек полностью выздоровел, то ограничений нет.