МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло на 14 207, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. За все время в стране зарегистрировано 4 086 090 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,35%. Спрогнозировано падение заболеваемости COVID в Москве вчетверо к апрелю

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 14 207 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 559 (11,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки в регионах РФ выявлено в Москве (1818), Санкт-Петербурге (1093) и Подмосковье (801). Наименьшее число заражений зафиксировано Еврейской автономной области — 5, Ненецком автономном округе — 3, Чукотском автономном округе — 2.

"Распределение по субъектам: 1. Москва — 1818, 2. Санкт-Петербург — 1093, 3. Московская область — 801", — говорится в сообщении. Инфекционист рассказал о рисках для переболевших COVID в легкой форме

Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Туве — 0,04%, темп прироста в Москве составляет 0,2%, такой же темп наблюдается в Амурской и Томской областях, Якутии, Адыгее и Ингушетии, сообщили в оперштабе.

За сутки выписаны 13 935 человек, в частности, в Москве — 1967, Санкт-Петербурге — 1497, Подмосковье — 766. За все время по выздоровлении выписаны 3 607 036.

Подтверждены 394 смерти от COVID-19, 56 из них в Москве, 49 — в Санкт-Петербурге, 28 — в Подмосковье. Общее число смертей с коронавирусом в Москве выросло до 14 404. За все время в России умерли 80 520 человек с заболеванием, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.