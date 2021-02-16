МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Неприятный запах изо рта принято считать гигиенической проблемой, однако иногда это является сигналом заражения COVID-19. Об этом пишет ridus.ru со ссылкой на комментарий врача высшей категории, отоларинголога Владимира Зайцева.

По словам лора, неприятный запах изо рта очень часто является следствием болезней бронхолегочной системы, это становится особенно частым симптомом коронавирусной инфекции на фоне пандемии COVID-19. Стоматолог перечислил главные ошибки при чистке зубов

"Неприятный запах изо рта может быть следствием проблем из трахеобронхиального дерева. Если у человека есть трахеит, бронхит, воспаление легких, пневмония неважно какого течения, значит есть повышенное количество микрофлоры легочной, превышающей норму. Именно ее разложение провоцирует неприятный запах", — объяснил Зайцев.

Если при выдохе ощущается неприятный запах изо рта, то это может стать симптомом коронавирусной инфекции нового типа. Доктор оценивает эту вероятность как особо высокую, особенно если к этому добавляется кашель или другие тревожные симптомы COVID-19.

Лор добавил, что, "кроме слабости и "полугриппозного" состояния — вялости, слабости, изможденности и тяжести в голове, неприятный запах изо рта, безусловно, может стать симптомом заражения коронавируса. При условии, что COVID-19 ударил по бронхолегочной системе, но так, по сути, у всех и бывает".