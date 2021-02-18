МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Над европейской частью России в ближайшие несколько дней продолжится противоборство циклона и антициклона. Сильнее всех это затронет метеозависимых людей.

Синоптики прогнозируют резкие колебания атмосферного давления, это так называемая "барическая пила".

Это окажет негативное влияние на самочувствие метеозависимых людей. Чаще всего они жалуются на головную боль, слабость, тошноту, учащенное сердцебиение.

Врачи советуют в такой ситуации позаботиться о своем здоровье. В частности, они рекомендуют:

принимать прописанные врачом лекарства,

отказаться от физических нагрузок,

сон не менее 8 часов в сутки.

Как рассказал эксперт департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с РИА Новости, утром и вечером стоит измерять свое давление. Перед выходом из дома — брать лекарства.

Он также советует избегать переутомления и попаданий в стрессовые ситуации.

Также врач советует скорректировать свое меню.

"Гипертоникам следует увеличить количество фруктов и овощей, отказаться от кофе и солений. Гипотоникам, наоборот, принимать тонизирующие средства природного происхождения — лимонник, элеутерококк, шиповник и другие", — отметил специалист.