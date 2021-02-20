МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Раздельное питание может привести к возникновению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, рассказала в интервью телеканалу "Звезда" врач-валеолог Надежда Чернышова. Пандемия разбудила у богатых американцев совесть

По ее мнению, раздельное питание может быть опасно, так как любые сильные ограничения в еде могут вызвать ухудшение здоровья человека.

Врач отметила, что такая модель питания способна привести к возникновению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также истощению пищеварительной системы.

Чернышова заявила, что основателем теории раздельного питания был натуропат Герберт Шелтон (США). У него не было медицинского образования.

Его последователи, которые придерживались очень жесткой диеты, в какой-то момент начали умирать от расстройств пищеварения.

Часть последователей этой диеты питались только водой и соками.

"Из-за такой диеты семилетняя девочка, отец которой кормил ее подобным образом 41 день по рекомендации Шелтона, умерла от пневмонии", — пояснила медик.

Она отметила также, что желудок и двенадцатиперстная кишка человека устроены таким образом, что могут способны одновременно переваривать разные виды продуктов. Помимо этого, эволюционно люди привыкли питаться смешанной пищей.

"Если мы чего-то не добавляем, организм дополнительно затрачивает силы, чтобы компенсировать нехватку этого продукта", — отметила специалист и подытожила, что главное в питании — это не переедать. Это особенно актуально в праздники.