МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о продуктах, которые снижают риск развития диабета второго типа. По его словам, наиважнейшими факторами, которые влияют на возникновение заболевания, являются возраст, генетика и избыточный вес. Об этом пишет "МК" со ссылкой на телеканал "Россия 1".

"Сахарный диабет может появиться у недоношенного ребенка с маленьким весом. Малыш, который плохо питался в утробе матери, также может получить данное заболевание," — отметил Мясников. Жириновский предложил установить предельный вес для россиян

Он добавил также, что человеку важно также учитывать общую массу тела и распределение жировых отложений. По словам специалиста, большое количество жира на животе может говорить о нечувствительности к инсулину.

"Бокал красного вина, четыре чашки кофе в день и стакан молока снизят риски развития диабета", — сказал медик.

Что же касается тех людей, у которых уже есть сахарный диабет, доктор рекомендовал следить за своим весом и правильно питаться. "В рацион следует добавить виноград, яблоко, банан и грушу. От употребления клубники, персика и апельсинов следует воздержаться, так как они оказывают неблагоприятное влияние на здоровье диабетиков", — подчеркнул Мясников.