МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 11 823, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За все время в стране зарегистрировано 4 189 153 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,3%. Вирусолог назвал лучшее время для вакцинации после перенесенного COVID-19

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 11 823 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1312 (11,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число выявленных за сутки случаев COVID-19 наблюадется в Москве — 1198, Санкт-Петербурге — 913, Подмосковье — 732, наименьшее — в Магаданской области — 5, Ненецком автономном округе — 4, Еврейской автономной области — 3.

"Распределение по субъектам. 1. Москва 1198, 2. Санкт-Петербург 913, 3. Московская область 732", — говорится в сообщении.

Из регионов РФ за сутки нет прироста новых случаев коронавируса в Чукотском автономном округе. В список субъектов с наименьшими темпами прироста за сутки также вошли Республика Тыва — 0,04%, Магаданская область — 0,06%. Ученые предупредили о появлении нового вируса, который страшнее COVID-19

За сутки в России подтверждены 417 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 84 047. В Москве подтверждено 49 смертельных случаев, в Санкт-Петербурге — 41, в Подмосковье — 33.

Выписаны по выздоровлении почти 13 тысяч человек, в частности, в Санкт-Петербурге — 1723, Москве — 1364, Подмосковье — 502. За все время их число составило 3 739 344 человека, сообщили журналистам в оперштабе.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 12 956 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 3 739 344". — говорится в сообщении.