МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Назальная форма российской вакцины "Спутник V" тоже будет двухкомпонентной, но в виде спрея. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала. В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса

"По сути дела это та же двухкомпонентная вакцина "Спутник V", только в коробочку будет одновременно положен специальная насадка-спрей. Пользоваться ей простому гражданину будет нельзя, несмотря на кажущуюся простоту введения, в любом случае вводить должен медицинский работник, и также два раза", — пояснила чиновница.

Заммэра уточнила, что спрей формирует местный иммунитет.

"Он, конечно, менее эффективный, но более безопасный", — сказала Ракова. По ее словам, назальная форма подойдет для тех категорий граждан, для которых не рекомендуется инъекция.