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Чиновница рассказала о "Спутник V" в виде назального спрея
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Назальная форма российской вакцины "Спутник V" тоже будет двухкомпонентной, но в виде спрея. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия... ПРАЙМ, 27.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Назальная форма российской вакцины "Спутник V" тоже будет двухкомпонентной, но в виде спрея. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.
"По сути дела это та же двухкомпонентная вакцина "Спутник V", только в коробочку будет одновременно положен специальная насадка-спрей. Пользоваться ей простому гражданину будет нельзя, несмотря на кажущуюся простоту введения, в любом случае вводить должен медицинский работник, и также два раза", — пояснила чиновница.
Заммэра уточнила, что спрей формирует местный иммунитет.
"Он, конечно, менее эффективный, но более безопасный", — сказала Ракова. По ее словам, назальная форма подойдет для тех категорий граждан, для которых не рекомендуется инъекция.