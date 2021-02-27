МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Фрукты могут навредить организму, если выбирать их неправильно. Причиной этому может статья из-за высокого содержания фруктозы в сладких плодах. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на слова главного врача клиники эстетической медицины "Риммарита", кандидата медицинских наук, терапевта и диетолога Риммы Мойсенко. Диетолог назвал особенно полезный продукт для восстановления после COVID

Она рассказала о том, что чрезмерное потребление фруктозы — этого моносахарида, который в два раза слаще глюкозы, ведет к повышению уровня холестерина в крови, появлению висцерального жира и нарушению обмена веществ. В некоторых случаях может развиться и сахарный диабет, отметила она. Диетолог напомнила, что в первую очередь следует отказаться от перезревших и мягких фруктов: "они содержат наибольшее количество фруктозы. Неважно, какой это фрукт: если он слишком мягкий и уже полежал, то этот фрукт плохой. Нам нужны фрукты, которые имеют жесткую форму, поддерживают свою жесткость и содержат наименьшее количество соков, ведь сок — это сладость".

Другое опасное свойство фруктов, по словам Мойсенко, — это способность вызывать повышенное брожение в организме. Диетолог подчеркнула, что именно по этой причине следует избегать употребления в большом количестве ягод, прежде всего крыжовника, а также черной смородины и винограда.

Наконец, еще одна особенность фруктов, заставляющая относиться к ним с осторожностью, — это высокая вероятность возникновения после еды аллергических реакций. В этом смысле нежелательно увлекаться экзотическими плодами, такими как киви, ананас, бананы, мангостины, манго и так далее, заметила Мойсенко.

Что же касается тех людей, у которых есть проблемы с ЖКТ, то им лучше и вовсе отказаться от употребления фруктов и ягод, сказала диетолог. "Если мы говорим о человеке уже не совсем здоровом, который имеет какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом, ему уже вообще никакие фрукты не подходят, но, прежде всего, не подходят цитрусовые", — сказала она.

Мойсенко назвала и исключение из правил — это лимон и лайм. Названа диета, увеличивающая продолжительность жизни

"Самый полезный фрукт — это лимон: в нем шестикомпонентная система витамина С, которая имеет в своем составе огромное количество биофлавоноидов и пектины. И вот эти кислоты — удивительные, особенно для пожилых людей и людей с пониженной кислотной активностью в желудке. Лимон — лучшее средство для поднятия кислотности соляной кислоты, это нам нужно для лучшего переваривания животных белков, которые мы употребляем. Это уникальный фрукт. Его боятся только люди, склонные к язвенной болезни и гастриту с повышенной кислотностью", — отметила диетолог.

Кроме того, она отметила, что не возражает против небольшого количества фиников, поскольку они не усиливают брожение в организме, а вместо черной смородины советует есть красную. Можно также позволить себе пару яблок в неделю и грушу, причем лучше именно жесткую, подчеркнула она.