МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Специалист по интегративной медицине из Университета штата Аризоны, США, раскрыл простой и действенный способ уснуть за 60 секунд. Его рекомендации опубликовало издание Daily Mirror.

На Красной площади

Ученые узнали, что сохраняет здоровье лучше, чем физические упражнения

Эндрю Вейл (Andrew Weil) порекомендовал использовать метод "4-7-8", также известный как "расслабленное дыхание". По его словам, глубокое и ритмичное дыхание, которое практикуют индийские йоги во время медитации, всего за минуту помогает человеку отойти ко сну.

"Это лучший метод, который позволяет снова уснуть, если вы проснулись посреди ночи", — отметил он. Согласно методике, нужно в течение четырех секунд медленно вдыхать через нос, затем на семь секунд задерживать дыхание и за восемь секунд плавно выдыхать. Следует повторять эту последовательность, пока не уснешь.

Вейл считает, что данный способ поможет не только побороть бессонницу, но и снять накопившееся в теле напряжение. Для достижения лучших результатов он советует выполнять эту практику регулярно. По его словам, ритмично дышать желательно дважды в день, проделывая как минимум четыре круга.