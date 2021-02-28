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Врач рассказала о тяжелом осложнении коронавируса
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Главврач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко рассказала про тяжелое осложнение у пациентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает... ПРАЙМ, 28.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Главврач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко рассказала про тяжелое осложнение у пациентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на YouTube-канал RT.
Марьяна Лысенко объяснила, что такое мультисистемный воспалительный синдром, который встречается у пациентов с COVID-19. По ее словам, это комплекс проблем, связанный с аутоиммунной агрессией организма, направленной на себя.
"С поражением разных органов-мишеней, — подчеркнула главврач. — Это могут быть и почки, это может быть и сердце. Очень много миокардитов, которые впоследствии могут привести к тяжелым заболеваниям сердца".
Ранее в Кирове врачи детской областной больницы спасли семилетнюю девочку с поражением всего организма после коронавируса. Обследование выявило у ребенка педиатрический мультисистемный воспалительный синдром.