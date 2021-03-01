МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Число случаев СOVID-19 в РФ выросло на 11 571, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. За все время в стране зарегистрировано 4 257 650 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,27%. Инфекционист Роспотребнадзора назвал число россиян с иммунитетом к COVID

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 11 571 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1385 (12,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 2 097, Санкт-Петербурге — 943, Подмосковье — 629, наименьшее — в Магаданской области — 4, Еврейской автономной области — 4, Чукотском автономном округе — 3. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший в России темп в Туве — 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе.

За сутки в РФ подтверждены 333 смерти с COVID-19, из них 42 в Москве, 35 в Санкт-Петербурге, 24 в Подмосковье. За все время в стране зарегистрировано 86 455 смертей от коронавируса.

Выписаны после COVID-19 11 277 человек, за все время — 3 823 074, сообщили в оперштабе. В частности, в Москве выписаны 1541 человек, в Санкт-Петербурге — 1320, в Подмосковье — 433.