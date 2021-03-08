МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями в Москве перестал быть обязательным, транспортные карты этих категорий граждан разблокированы. В Подмосковье отменен рекомендательный режим самоизоляции для пенсионеров

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, ситуация с пандемией в Москве постепенно улучшается. По его словам, у столицы все достаточно стабильно.

Как отмечал мэр, каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Количество ежедневно выявляемых случаев COVID уменьшилось почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года. А по госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в 2-3 раза.

В связи с этим режим самоизоляции, который до сих пор сохранялся в столице в отношении лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, перестал быть обязательным и теперь носит рекомендательный характер.

С понедельника транспортные карты пожилых снова работают и они могут пользоваться своим правом льготного проезда в транспорте города. Ранее такая возможность появилась у тех, кто сделал прививку от коронавируса.

При этом Собянин подчеркнул, что по-прежнему каждый день в больницы с коронавирусом в тяжелой форме попадают 700-800 человек, поэтому пожилым лучше все равно продолжать быть аккуратными и совершать минимум поездок.

Кроме того, перевод на удаленную работу людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями тоже перестал быть обязательным и стал носить рекомендательный характер. Ранее сотрудники данных категорий могли работать очно только при условии, что их нахождение на рабочем месте было критически важно. Для остальных сохранялось требование работать удаленно.

Начиная с середины января, власти Москвы начали поэтапное смягчение мер по коронавирусу — школьники и студенты вернулись к очному обучению, были частично сняты ограничения на работу музеев, библиотек, других учреждений культуры. Кинотеатры, театры, концертные залы получили право увеличить количество посетителей до 50% от вместимости зала. Также с 27 января требование о переводе не менее 30% сотрудников столичных компаний на удаленную работу стало носить рекомендательный характер. Кроме того, были отменены ограничения на ночную работу для предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек и других организаций индустрии отдыха и развлечений.