МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Через год после объявления ВОЗ пандемии все больше становится людей, переболевших коронавирусной инфекцией. Как пишет "Российская газета", сейчас уже стало понятно, что для многих заболевание не проходит бесследно.

Даже те, кто перенес COVID в легкой форме, могут отмечать всевозможные неприятные симптомы.

Как отмечают в министерстве здравоохранения России, существует необходимость проведения для таких пациентов реабилитации: и создаются специальные комиссии для изучения постковидного синдрома.

Как рассказал изданию ответил медицинский директор Лабораторной службы Хеликс Дмитрий Денисов, после перенесенного заболевания необходимо обратить внимание на ряд факторов.

"Изменения, возникающие в организме после заражения COVID-19, могут влиять на самочувствие и во время выздоровления, и в дальнейшем. Поэтому стоит обратить внимание на оценку тех органов и систем, которые чаще всего поражаются инфекцией", — отметил он.

Итак, он развал примерный перечень исследований, которые помогут составить объективную картину состояния здоровья:

общий анализ крови,

анализ на СРБ (С-реактивный белок) и ферритин (поможет исключить остаточный воспалительный процесс и анемию);

проверить свертываемость крови (нужен, чтобы исключить риск образования тромбов);

оценить состояние миокарда (сердечной мышцы), это необходимо, если человек перенес пневмонию или у него были проблемы с сердцем до инфекции;

проверить показатели печени и почек (это поможет оценить их состояние после заболевания и приема лекарств).

Помимо этого важно составить прогноз восстановления после болезни. Для этого нужно сдать анализы: