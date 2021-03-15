МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Власти Нидерландов приостановили использование в стране вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение правительства Нидерландов. Вакцина "Спутник V" зарегистрирована еще в трех странах

Пауза будет действовать две недели, до 28 марта. Голландское управление по лекарственным средствам (MEB) приняло это решение в качестве меры предосторожности после сообщений о возможных побочных эффектах, которые поступили из Дании и Норвегии. Речь идет о риске возникновения тромбов у привившихся.

В заявлении правительства отмечается, что в Нидерландах подобных случаев пока не зафиксировали, а доказательств того, что тромбы могли возникнуть именно из-за введения препарата, нет.

AstraZeneca ранее опубликовала заявление, в котором подчеркнула, что препарат безопасен. По данным компании, из 17 млн человек в Великобритании и странах ЕС, которые сделали прививки ее вакциной, зарегистрировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии, но доказательств, что к этому привело именно использование вакцины, нет. Ранее компания отмечала, что вакцина "хорошо переносится", а данные третьей фазы испытаний подтвердили безопасность применения препарата.