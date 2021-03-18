МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Иранские ученые выяснили, что добавление тмина в блюда способствует скорейшему избавлению от лишнего веса. Об этом сообщает Focus. Диетолог рассказала о простом способе похудеть к лету

В ходе их исследования выяснилось, что те, кто ежедневно употреблял тмин во время диеты, сбрасывали вес быстрее, чем те, кто просто снижал калорийность употребляемых блюд.

Учеными было отмечено, что семена тмина ускоряют процесс обмена веществ, обладают противовоспалительными и антисептическими эффектами. Помимо этого, тмин выводит из организма излишки жидкости, шлаки и токсины.

Рекомендуется предварительно заваривать тмин в кипяченой воде. Его можно сочетать с медом, апельсиновым соком и корицей.