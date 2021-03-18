2021-03-18T17:44:27+03:00
2021-03-18T17:44:27+03:00
2021-03-18T17:44:27+03:00
2021
https://1prime.ru/health/20210318/833266413.html
Названа специя, которая поможет быстро избавиться от лишнего веса
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Иранские ученые выяснили, что добавление тмина в блюда способствует скорейшему избавлению от лишнего веса. Об этом сообщает Focus. В ходе их исследования выяснилось, что те, кто... ПРАЙМ, 18.03.2021
здоровье, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83326/64/833266410.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83326/64/833266410.jpg
https://1prime.ru/images/83326/64/833266407.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83326/64/833266407.jpg
https://1prime.ru/images/83326/64/833266404.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83326/64/833266404.jpg
https://1prime.ru/health/20210311/833210646.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Иранские ученые выяснили, что добавление тмина в блюда способствует скорейшему избавлению от лишнего веса. Об этом сообщает Focus.
В ходе их исследования выяснилось, что те, кто ежедневно употреблял тмин во время диеты, сбрасывали вес быстрее, чем те, кто просто снижал калорийность употребляемых блюд.
Учеными было отмечено, что семена тмина ускоряют процесс обмена веществ, обладают противовоспалительными и антисептическими эффектами. Помимо этого, тмин выводит из организма излишки жидкости, шлаки и токсины.
Рекомендуется предварительно заваривать тмин в кипяченой воде. Его можно сочетать с медом, апельсиновым соком и корицей.