МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. За последний месяц россияне стали чаще жаловаться на изменение давления. Как подсчитали аналитики медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье, в марте текущего года врачи сервиса регистрировали на 21% больше таких жалоб пациентов, чем месяцем ранее.

Медицинский директор сервиса СберЗдоровье Владислав Мохамед Али заявил, что большинство жалоб приходилось на пациентов старше 55 лет.

Он посоветовал метеочувствительным россиянам в случае изменения погоды не пропускать прием выписанных врачом препаратов. Также необходимо проконсультироваться со специалистом.

"Лучше это сделать онлайн, чтобы не выходить лишний раз из дома", — отметил специалист.

При повышении артериального давления необходимо минимизировать тяжелый физический труд и употребление кофеинсодержащих напитков.



При понижении, напротив, могут помочь несколько простых физических упражнений либо крепкий черный чай с сахаром.



И в том и другом случае нужно предотвратить употребление алкоголя. Также необходимо обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в помещении, подытожил он.