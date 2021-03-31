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Эксперт рассказал, как пережить скачки давления из-за погоды
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За последний месяц россияне стали чаще жаловаться на изменение давления. Как подсчитали аналитики медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье, в марте текущего года врачи сервиса... ПРАЙМ, 31.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. За последний месяц россияне стали чаще жаловаться на изменение давления. Как подсчитали аналитики медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье, в марте текущего года врачи сервиса регистрировали на 21% больше таких жалоб пациентов, чем месяцем ранее.
Медицинский директор сервиса СберЗдоровье Владислав Мохамед Али заявил, что большинство жалоб приходилось на пациентов старше 55 лет.
Он посоветовал метеочувствительным россиянам в случае изменения погоды не пропускать прием выписанных врачом препаратов. Также необходимо проконсультироваться со специалистом.
"Лучше это сделать онлайн, чтобы не выходить лишний раз из дома", — отметил специалист.
- При повышении артериального давления необходимо минимизировать тяжелый физический труд и употребление кофеинсодержащих напитков.
- При понижении, напротив, могут помочь несколько простых физических упражнений либо крепкий черный чай с сахаром.
И в том и другом случае нужно предотвратить употребление алкоголя. Также необходимо обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в помещении, подытожил он.