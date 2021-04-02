МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8792, в том числе выявлено активно 1138 (12,9%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 563 056 случаев заболевания. Темп прироста составляется 0,19%. В России начались испытания вакцины от COVID в виде капель в нос

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 1764, Санкт-Петербурге — 708 и Подмосковье — 601; наименьшее — в Ненецком автономном округе и Магаданской области — по два, в Чукотском автономном округе и Туве — по одному.

За сутки в России выписаны 9 832 человека после COVID-19, в частности, в Москве — 1324 человека, Санкт-Петербурге — 1037, Московской области — 499. За все время был выписан 4 186 251 пациент.

Подтверждены 400 смертей с COVID-19, за все время — 99 633. В Москве за сутки скончались 57 человек, в Санкт-Петербурге — 29, в Ростовской области — 27.