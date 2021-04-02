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https://1prime.ru/health/20210402/833375244.html
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8792
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Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8792, в том числе выявлено активно 1138 (12,9%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... ПРАЙМ, 02.04.2021
оперштаб по борьбе с коронавирусом, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8792, в том числе выявлено активно 1138 (12,9%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 563 056 случаев заболевания. Темп прироста составляется 0,19%.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 1764, Санкт-Петербурге — 708 и Подмосковье — 601; наименьшее — в Ненецком автономном округе и Магаданской области — по два, в Чукотском автономном округе и Туве — по одному.
За сутки в России выписаны 9 832 человека после COVID-19, в частности, в Москве — 1324 человека, Санкт-Петербурге — 1037, Московской области — 499. За все время был выписан 4 186 251 пациент.
Подтверждены 400 смертей с COVID-19, за все время — 99 633. В Москве за сутки скончались 57 человек, в Санкт-Петербурге — 29, в Ростовской области — 27.