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Эксперт назвала три главных фактора риска при COVID
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У перенесших коронавирус могут возникнуть неврологические проблемы, в частности поражения центральной нервной системы, которые связаны с тремя рисками. Их назвала "Ленте.ру"... ПРАЙМ, 03.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. У перенесших коронавирус могут возникнуть неврологические проблемы, в частности поражения центральной нервной системы, которые связаны с тремя рисками. Их назвала "Ленте.ру" руководитель отдела когнитивных нарушений Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, доктор медицинских наук Анна Боголепова.
"Особое значение имеет сочетание COVID-19 и острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК). У больных COVID-19, по-видимому, основное значение в развитии ОНМК имеет наличие сопутствующих факторов риска, в первую очередь сахарного диабета, ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии", — отметила эксперт.
Кроме того, по словам специалиста, тяжелое течение COVID-19 способствует возникновению провоспалительных изменений, нарушений свертываемости крови и поражению микрососудистого русла.