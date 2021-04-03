МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Гипертония может привести к развитию довольно опасных заболеваний. Об этом рассказал в эфире канала "Россия 1" врач и известный телеведущий Александр Мясников. Терапевт предупредила о последствиях питья воды из-под крана

Он подчеркнул, что гипертония является "одной из самых насущных тем". При этом о наличии гипертонии могут свидетельствовать уже такие показатели давления, как 130/90. И если на этот недуг не обращать внимания, возможны тяжелые последствия.

Врач объяснил, что высокое давление может привести к инфаркту и инсульту, а также является фактором риска развития сосудистой деменции и болезни Альцгеймера.

Помимо этого, гипертония способна вызвать мерцательную аритмию, а это — опасность возникновения тромбов и ишемического инсульта. Также из-за гипертонии может возникнуть ишемическая кардиомиопатия, эректильная дисфункция и почечная недостаточность.

При этом серьезные проблемы могут проявляться не только при игнорировании гипертонии, но и при неправильном ее лечении. Мясников также добавил, что пациенты зачастую не ощущают высокого давления. Доктор Мясников назвал снижающие риск диабета продукты

"Важно следить за ситуацией и выбирать адекватное лечение", — резюмировал врач.