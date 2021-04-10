МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Достаточное количество калорий, кальция, микроэлементов, витамина D, белка должно быть в рационе пожилого человека, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.
"Если пожилой человек не принимает достаточное количество калорий, если количество белка снижено по какой-то причине в его рационе, нет достаточного количества кальция, микроэлементов, витамина D, то процессы старения начинают происходить очень быстро, очень быстро развивается синдром мальнутриции — синдром дефицита питания. У пожилого человека есть особенности зубов, слюновыделения, всасывания питательных веществ в желудке, моторики ЖКТ, проблемы есть определенные с самим возрастом, и если питание не продумано, не рационально, то мальнутриция развивается очень быстро, и на этом фоне человек начинает терять свою мышечную силу, нарушается его подвижность, страдает иммунитет, развиваются респираторные и другие инфекции", — рассказала Рунихина.
Врач подчеркнула, что вопросы питания должны быть в центре внимания семей, где живут пожилые люди, и сами пожилые люди должны быть очень внимательны к тому, что, как они едят, в каком количестве.
"Акцент мы делаем на достаточное количество белка в рационе — норма 1-1,5 грамма на 1 килограмм веса ежедневно", — отметила собеседница агентства.
https://1prime.ru/health/20210410/833430915.html