МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Достаточное количество калорий, кальция, микроэлементов, витамина D, белка должно быть в рационе пожилого человека, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

Эксперт рассказал, какие витамины опасно пить просто так

"Если пожилой человек не принимает достаточное количество калорий, если количество белка снижено по какой-то причине в его рационе, нет достаточного количества кальция, микроэлементов, витамина D, то процессы старения начинают происходить очень быстро, очень быстро развивается синдром мальнутриции — синдром дефицита питания. У пожилого человека есть особенности зубов, слюновыделения, всасывания питательных веществ в желудке, моторики ЖКТ, проблемы есть определенные с самим возрастом, и если питание не продумано, не рационально, то мальнутриция развивается очень быстро, и на этом фоне человек начинает терять свою мышечную силу, нарушается его подвижность, страдает иммунитет, развиваются респираторные и другие инфекции", — рассказала Рунихина.

Врач подчеркнула, что вопросы питания должны быть в центре внимания семей, где живут пожилые люди, и сами пожилые люди должны быть очень внимательны к тому, что, как они едят, в каком количестве.

"Акцент мы делаем на достаточное количество белка в рационе — норма 1-1,5 грамма на 1 килограмм веса ежедневно", — отметила собеседница агентства.