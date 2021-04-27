МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. В России за сутки выявлено наименьшее с 27 сентября — 8 053 — число новых случаев COVID-19, общее число возросло до 4 779 425, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Бразильский регулятор не разрешил ввоз в страну "Спутника V"

Согласно данным оперативного штаба, 27 сентября 2020 года в России было зарегистрировано 7 867 новых случаев коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 779 425 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,17%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 2098, Санкт-Петербурге — 712, Подмосковье — 592; наименьшее — в Туве — 2, Чукотском автономном округе и Республике Алтай — по 1. Прироста COVID-19 за сутки нет в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе.

За сутки в РФ выписаны 8 039 человек после COVID-19, за все время — 4 402 678. В частности, в Москве выписано 1 423 человека, Санкт-Петербурге — 972, Подмосковье — 453.

Подтверждены 392 смерти с COVID-19, из них в Москве — 58, в Санкт-Петербурге — 38, Свердловской области — 15. За все время в России от COVID-19 скончалось 108 980 человек.